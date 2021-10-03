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إعصار شاهين.. سلطان عمان يصدر تكليفات عاجلة وإجازة رسمية للموظفين

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إعصار شاهين.. سلطان عمان يصدر تكليفات عاجلة وإجازة رسمية للموظفين إعصار شاهين.. سلطان عمان يصدر تكليفات عاجلة وإجازة رسمية للموظفين

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وجه سلطان عمان، هيثم بن طارق، بتوفير كل المتطلبات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة للإعصار المداري شاهين.

كان المركز الوطني للإنذار المبكر حذر في وقت سابق أمس من أن العاصفة المدارية شاهين التي تضرب سواحل البلاد تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وجاءت توجيهات السلطان خلال اجتماع استثنائي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، بحسب صحيفة «الرؤية» العمانية.

وشهد الاجتماع الوقوف على التوصيات التي تقدمت بها اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية في المحافظات، وجهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم بها الجهات الرئيسية والمساندة المشاركة في التعامل مع الحالة المدارية وتأثيرها المتوقع.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء أمس، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين.

وقالت الهيئة في بيان للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لها نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: «توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.5 درجة شمالا، وخط طول 60.7 درجة شرقا».

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطنة منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والاثنين «نظرا للأنواء المناخية الاستثناية التي تشهدها السلطنة».

المصرى اليوم

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