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: 90 ألف عضوية تحتاج للتنقية قبل إجراء الانتخابات

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الزمالك: 90 ألف عضوية تحتاج للتنقية قبل إجراء الانتخابات : 90 ألف عضوية تحتاج للتنقية قبل إجراء الانتخابات

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أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي ، أن إجراءات إدارة الزمالك لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد سليمة 100%، وأن لا يوجد أخطاء بشأن هذه الدعوة.

وقال حسين السمري، في تصريحات تلفزيونية: «لو لم ندع الانتخابات قبل 31 أكتوبر ستؤجل ليوليو 2022».

وأوضح أن هناك أكثر من 90 الف عضوية تحتاج للتنقية قبل الدعوة للانتخابات.

وتابع :«اللجنة التي تدير الزمالك حريصة على إقامة الانتخابات في أسرع وقت، ويجب أن يترشح حسين لبيب في الانتخابات بعد ما قدمه في الفترة الماضية».

المصرى اليوم

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