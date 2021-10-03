«هيبقى هداف الدوري».. وكيل مروان محسن يكشف عن رغبة في البقاء بالأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن رغبة مروان محسن لاعب الأهلي السابق، في الاستمرار مع القلعة الحمراء قبل الرحيل إلى فيوتشر، متحديًا أن يكون أحد المنافسين على لقب هداف الدوري الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن نادي بيراميدز تفاوض مع مروان محسن لكن الصفقة لم تتم خوفا على اللاعب من الضغوط.

وعن سبب سبب رحيل سعد سمير عن الأهلي، قال: «سعد سمير تمسك بالرحيل عن الأهلي بحثا عن المشاركة المستمرة».

وتابع: «سعد سمير إذا ما كان شارك مع الأهلي في 50% أو أكثر من المباريات لاستمر في الموسم المقبل إجباريا».