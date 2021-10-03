علاء عبدالعال: «لاعبو إنبي تأمروا عليّ.. وأنا أول من اكتشف أفشة»

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قال علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق القناة، أحد أندية القسم الثاني، إن بعض اللاعبين الكبار في نادي انبي تأمروا عليه خلال توليه تدريب الفريق منذ 5 سنوات.

وقال علاء عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية: «لم يتم تلبية طلباتي في إنبي والتعاقد مع اللاعبين الذين يخدمون طريقة لعبي»، مضيفًا: «تعرضت لمؤامرة من بعض اللاعبين في إنبي، بسبب اعتمادي على اللاعبين الشباب».

وأضاف: «كنت أول من أعطيت الفرصة لمحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعبدالله جمعة ومحمد الشامي في إنبي، ولذلك تآمر عليا بعض اللاعبين الكبار لأنهم شعروا أنني أقوم بإحلال وتجديد الفريق».

وأشار: «عندما ذهبت لتدريب إنبي، أفشة، كان بيتم إعارته للرجاء وبيلعب هاڤ ليفت، وانا أول من أعطيته الفرصة الحقيقية مع إنبي ووظفته في مركز 10».