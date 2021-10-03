أخبار عاجلة

رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور) -
رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس «الأسقفية»: ليكن التواضع نموذجك (صور) -
المطران حنا: الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن المسلمين (صور) -
منظمة حقوقية تؤكد رقابة «فيسبوك» على المحتوى الفلسطيني على منصاتها -
محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى -
موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر -
مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل مصر أمام ليبيا -
من المسئول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الصحة»: تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

Print
«الصحة»: تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة «الصحة»: تسجيل 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 544 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258252 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 761 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور)

رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور)

موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر

الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر

مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر