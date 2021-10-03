قبل أيام من بدء الدراسة.. اعرف خطة العام الجديد في ظل الموجة الرابعة لـ كورونا

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العام الدراسي الجديد 2021/2022 وموعد امتحانات الترم الأول والثاني سيطرا على محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور على موقع «جوجل» قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد.

ويأتي العام الدراسي الجديد بالتزامن مع بداية الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر وسط إجراءات احترازية تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة سيتم تطبيقها في جميع المدارس لمنع انتشار متحور كورونا بين الطلاب.

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وتواصل «المصري اليوم» تقديم سلسلة خدماتها للقراء وتنشر مواعيد الامتحانات للعام الدراسي 2021/2022، وعدد أيام الدراسة وأيام الإجازات المقررة.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 تبدأ في مدارس الابتدائية والإعدادية يوم السبت 15 يناير 2022، على أن تستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

إجازة نصف العام للعام الدراسي الجديد، تبدأ يوم السبت 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022 .

جوجل يحتفل ببدء العام الدراسي الجديد - صورة أرشيفية

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجديد يوم السبت 19 فبراير 2022، ويستمر حتى الخميس 9 يونيو 2022.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022 تعقد للمرحلة الابتدائية والإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022، أما الثانوية العامة فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتها يوم السبت 11 يونيو 2022.