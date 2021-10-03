بفائدة أعلى من 14%.. كيف تستثمر أموالك في شراء سندات وأذون الخزانة من البنوك؟

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بعد تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يسعى العديد من المواطنين لاستثمار أموالهم ومدخراتهم بالأوعية الادخارية المختلفة التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المحلية، كما يلجؤون لأدوات استثمار غير تقليدية تدر عليهم عائدا مجزيا وثابتا لفترة متوسطة وطويلة.

اتجه العديد من المواطنين بعد انخفاض فوائد الشهادات الاستثمارية في البنوك، إلى البحث عن طريقة أخرى لاستثمار أموالهم ومدخراتهم، ويمكن للمواطنين استثمار أموالهم ومدخراتهم في شراء أذون وسندات الخزانة من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية، وفقًا لشروط وآليات محددة.

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

أفضل بديل لشهادات الاستثمار في البنوك.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

شراء أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي

«بوابة المصري اليوم» تستعرض لكم في هذا التقرير، أهم المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة ويتم طرح أذون الخزانة مرتين في الأسبوع.

أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة ومدتها:

١- مدد أذون الخزانة طويلة الأمد، فتتراوح مدد الخزانة من أكثر من سنة إلى 15 سنة.

٢- أسعار الفائدة تتأرجح السلفة على أذون الخزانة بين 14.3٪ لأذون الخزانة لأجل 3 سنوات و14.5٪ لأذون الخزانة لمدة 7 سنوات، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري.

٣- تتراوح أسعار الفائدة المطروحة على أذون الخزانة بين 12.3٪ لأذون الخزانة لأجل 91 يومًا، و12.6٪ لأذون الخزانة لأجل 273 يومًا و182 يومًا، بينما تبلغ نحو 13٪ لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا. لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

٤- تتراوح مدد أذون الخزانة من 3 أشهر إلى سنة، وهي قصيرة الأجل، لذا فإن الفائدة عليها مرتفعة.

٥- يتلقى العميل الفائدة المتوقعة على أذون الخزانة مقدمًا، وعند انتهاء مدتها، يستلم المبلغ الذي تم الشراء به.

٦- يمكن للعميل الحصول على عائد ثابت على أذون الخزانة لفترة طويلة تصل إلى 15 سنة.

٧- يتم دفع الفوائد على أذون الخزانة بشكل دوري كل 6 أشهر أو سنويًا.

٨- تثبت الفائدة على أذون وسندات الخزانة دون تغيير حتى انتهاء مددها.

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

شروط شراء سندات الخزانة وأذون الخزانة:

١- يمكن للأفراد والشركات، مصريين أو أجانب، شراء أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

٢- يجب على المواطن أو الشركة فتح حساب توفير في البنك الذي يريد وضع أمواله فيه.

٣- يجب ألا يقل الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة عن 25 ألف جنيه والحد الأدنى لشراء أذون الخزانة ألف جنيه.

خطوات شراء أذون الخزانة وسندات الخزانة:

١- العميل أو الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها أذون وسندات الخزينة من خلال التعامل من خلال مصرفه لشراء أذون أو سندات الخزينة من خلاله.

٢- يتم توجيه العميل أو الشركة الراغبة في الشراء إلى أذون وسندات الخزينة في البنك الذي يتعامل معه قبل العاشرة صباحًا.

٣- يوفر العميل أو الشركة التي ترغب في شرائها أذون وسندات الخزينة من خلال طلب شراء أذون خزانة أو أوراق مالية بقيمة محددة في الأيام التي يصدر فيها البنك المركزي الأذون، وهي الأحد والخميس من كل أسبوع، بينما تطرح أذون الخزانة يوم الاثنين من كل أسبوع.

٤- يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان أذون وسندات الخزينة.

٥- يمكن لأي عميل كسر أذون وسندات الخزينة اشترى في اليوم التالي للشراء.

نعرض لكم تفاصيل ومزايا الاستثمار في أذون وسندات الخزانة كالتالي:

أولًا- أذون الخزانة:

الحد الأدنى لشراء الأذون: يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفته.

آجل الاذون: تتراوح على مدد قصيرة الآجل بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.

العائد: يتم تحديده في كل عطاء من كل أسبوع ويتراوح المتوسط في آخر عطاء بين 12.75% إلى 13.5% قبل خصم الضرائب.

دورية صرف العائد: يتم صرفه مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ.

كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائه ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.

ثانيا سندات الخزانة:

الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته.

آجال السندات: يزيد عن عام ويصل إلى 15 عامًا.

العائد المقدم: يتم تحديده بشكل أسبوعي مع كل عطاء وسجل آخر مرة أمس الاثنين بين 14.359% إلى 14.685% سنويًا.

دورية صرف العائد: تتم بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة حسب شروط السند المطروح.

كسر السندات: يتيح البنك للعملاء كسر السندات قبل انتهاء آجالها من خلال بيعها في البورصة ولكن تخضع للمكسب والخسارة حسب أسعار الفائدة المتداولة في السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك قيمة العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

الاقتراض بضمان السندات: يسمح البنك للعميل الاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.