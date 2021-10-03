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ختام فعاليات المؤتمر السابع للتاريخ الكنسي بالكنيسة القبطية

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ختام فعاليات المؤتمر السابع للتاريخ الكنسي بالكنيسة القبطية ختام فعاليات المؤتمر السابع للتاريخ الكنسي بالكنيسة القبطية

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تواصل لليوم الثاني والأخير فعاليات المؤتمر السابع للتاريخ الكنسي أحداث ما بعد مجمع أفسس الأول، الذي انطلق أمس بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالاشتراك مع مركز البابا شنوده الثالث للتاريخ الكنسي بوسط القاهرة، ومعهد الدراسات القبطية.

ألقى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، اليوم محاضرة بعنوان «المصطلحات اللاهوتية المستخدمة في المجامع»، ثم ألقى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا محاضرة عبر «الفيديو كونفرانس»، بعنوان «قراءة تحليلية في طومس لاون».

وقام د. جورج نوبار عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة الكندية، مقرر المجلس الملي العام للكنيسة الأرمنية، بإلقاء محاضرة المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، وكان عنوانها «مجمع خلقيدونية من خلال المصادر التاريخية للكنيسة الأرمنية»، وأعقب ذلك إلقاء د. جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، محاضرة بعنوان «عائلتي الكنائس الخلقيدونية واللا خلقيدونية»، ثم ألقى القس اسطفانوس مرقس محاضرة عن «ردود الأفعال في الشرق تجاه مجمع خلقيدونية»، ثم ألقى القس تكلا نجيب محاضرة بعنوان «الأنبا مقار أسقف أدكو».

كما ألقى مينا سليمان الباحث بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي محاضرة عن «كتابات البابا ديسقورس»، وفي نهاية المؤتمر كرم صاحبا النيافة الأنبا رافائيل والأنبا إرميا المحاضرين والدارسين.

المصرى اليوم

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