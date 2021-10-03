الداخلية تكشف ملابسات خطف طفل الحسينية من داخل المستشفى وتضبط المتهمة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف طفل بالشرقية وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز) بأنه بتاريخ 29/9/2021 تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر) وبتاريخ 30/9/2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما»أدليا بأوصافها «وإدعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال قيام الأول بإصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل».

واضافت :«على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر) وبرفقتها الطفل المختطف».

وتابعت: «وبمواجهتها قررت إرتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها ،وبتاريخ الواقعة قامت المذكورة بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وإصطحبت الطفل وفرت هاربة ،وتم إعادة الطفل لأهليته،تم إتخاذ الإجراءات القانونية».