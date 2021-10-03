«الحفاظ على المياه مسؤولية مجتمعية» بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

وتضمن ختام فعاليات ليالى القافلة الثقافية لبرنامج المسارح المتنقلة بقريه القريا، التي نظمتها مكتبة النمسا الثقافية، محاضرة بعنوان «الحفاظ على المياه مسؤولية الجميع».

أوضح فيها عبدالرحيم محمد أهمية المحافظة على المياه، بجانب أمسية شعرية للشعراء ناصر الدسوقي، مرسى جمعه ابو جبل، إبراهيم الخوار، فاطمة حسين محمد،وتم تكريم الطالبه المثاليه زهراء أحمد محمد.