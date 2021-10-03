عاجل | 6 جولات للبحث عن مفقود العمارية

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أنهى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ جولته السادسة على التوالي دون أي مستجدات عن مفقود العمارية التابعة لمنطقة الرياض والذي ورد عنه بلاغ بخروجه مترجلا على أقدامه وفقد الاتصال به في منطقة صحراوية.

وأعلن الفريق أنه سيقوم بعدة جولات أخرى، للعثور على المفقود، وأكد الفريق لـ«الوطن»، أنه عثر، مؤخرا، على مفقود بعرعر على بعد مسافة 1 كم من سيارته متوفى عن طريق فارس الفريق عبدالعزيز العنزي، بعد أن ورد بلاغ يفيد بانقطاع الاتصال به وهو يستقل سيارة فوشينر.

بلاغات الاستغاثة

كما ورد للفريق بلاغ آخر الأسبوع الماضي، عن مفقود يدعى سعد ضمن نطاق منطقة الرياض، والذي اتصل يستنجد ذاكرا بأن مركبته علقت في الرمال دون تحديد دقيق لمكانه، ومن ثم انقطع الاتصال وعلى الفور تحركت فرق البحث والإنقاذ للبحث عنه وقد تم العثور عليه من قبل فارس الفريق عبدالله بن علي الشهري وهو بصحة جيدة، كما ورد للفريق بلاغ عن شخص مفقود يستقل مركبة من نوع لاندكروزر بالقرب من الدهناء الكناسية التابعة لمنطقة الرياض، وبعد فترة من البحث تم العثور عليه حيث كانت سيارته عالقة وسط الرمال، كما ورد للفريق بلاغ عن شخص مفقود بالقرب من عذقاء بمنطقة الجوف يستقل مركبة باترول، وبعد عدة جولات تم العثور عليه من خارج الفريق بعد أن تعطلت سيارته وهو بصحة جيدة، كما تلقى الفريق بلاغا من أحد المفقودين يفيد بأن سيارته علقت في الرمال بحفر الباطن، ومن ثم انقطع الاتصال به وبعد عدة جولات تم العثور عليه من قبل فارس الفريق سلطان علي المطيري وهو بصحة جيدة.

وفيات التائهين

وتم العثور على مفقود القرارة التابعة لمحافظة حلبان متوفى بعد أن علقت سيارته الهايلكس بالرمال وانقطاع الاتصال به، فيما ورد بلاغ آخر عن شخص مفقود بالقرب من قبة التابعة لمنطقة القصيم وعثر عليه وهو بصحة جيدة، أما مفقود المقناة بمنطقة حائل فتلقت الفرق بلاغا يفيد بانقطاع الاتصال به ويستقل سيارة هايلكس وعثر عليه متوفى.

8 مفقودين

3 متوفين

4 بصحة جيدة

1 مجهول المصير

المناطق

الرياض 3

الجوف 1

حايل 1

حلبان 1

حفر الباطن 1

عرعر 1