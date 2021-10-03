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بعد مشادته مع عبدالحفيظ.. مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل تمرد نجم الأهلي

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بعد مشادته مع عبدالحفيظ.. مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل تمرد نجم الأهلي بعد مشادته مع عبدالحفيظ.. مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل تمرد نجم الأهلي

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن علاقة النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توترت بإدارة النادي وتحديداً بجهاز الكرة بعدما انتقد اللاعب وضعه الحالي في الفريق وبقاؤه ضمن قائمة الانتظار في الأهلي.

وأضاف عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية: «علاقة أجايي بالأهلي شهدت تطورا ملحوظا في الأيام الماضية بعدما دخل اللاعب في مشادة كلامية عنيفة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أكد خلالها المحترف النيجيري أن وضعه في قائمة الإنتظار أمر مُهين له كما أن رفض إدارة النادي منحه قيمة عقده عن الموسم المتبقي له، أمر غريب وغير عادل طالما أن النادي لا يرغب في بقاؤه مع الفريق.

وتابع: «أجايي احتد في الحديث مع سيد عبدالحفيظ، الأمر الذي جعل الأخير يوقع غرامة مالية كبيرة على اللاعب، بدعوى التجاوز في حق مدير الكرة والنادي الأهلي، وهو ما تسبب في زيادة الاحتقان بين اللاعب الذي أعلن التمرد ضد هذه العقوبة وضد وضعه الحالي في الفريق».

المصرى اليوم

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