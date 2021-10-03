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بعد استبعادهما من .. إعلامي يكشف رسالة الخطيب لـ«أفشة» و«شريف»

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بعد استبعادهما من المنتخب.. إعلامي يكشف رسالة الخطيب لـ«أفشة» و«شريف» بعد استبعادهما من .. إعلامي يكشف رسالة الخطيب لـ«أفشة» و«شريف»

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كشف الإعلامي كريم شحاتة، عن رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد استبعادهما من قائمة لمباراتي ليبيا.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية: «محمود الخطيب حرص على الاتصال بالثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف بعد قرار استبعادهما من المنتخب، وطلب منهما عدم التحدث في الأمر من قريب أو بعيد والرد في الملعب خلال التدريبات التي تبدأ اليوم الأحد. بعد انتهاء الاجازة وذلك استعدادا للموسم الجديد».

وتابع شحاته: «الخطيب أكد للثنائي انهما من أفضل لاعبي في الوقت الحالي، وأن قرار استبعادهما لا يقلل من قدراتهما وإمكانياتهما الكبيرة، مؤكدًا لهما أن الفترة المقبلة ستشهد عودتهما بشكل مؤكد حال نسيان الأمر والتركيز في الملعب».

المصرى اليوم

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