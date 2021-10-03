علي زين: فخور بالزمالك.. وهدفنا في برشلونة التتويج بمونديال الأندية

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أكد على زين، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، إن البارسا منظومة كبيرة، مشيرا إلى أنه يحاول قدر المستطاع التأقلم بشكل سريع مع الفريق.

وقال على زين في تصريحات تليفزيونية: «مباراة الزمالك قوية للغاية، وسعيد بوجود فريق مصري في مونديال الأندية».

وتابع: «نحاول في برشلونة تحقيق كل البطولات التي نشارك بها، وهدفنا حاليا هو التتويج بلقب كأس العالم للأندية».

يذكر أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك سوف يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية من الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.