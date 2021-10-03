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علي زين: فخور بالزمالك.. وهدفنا في برشلونة التتويج بمونديال الأندية

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علي زين: فخور بالزمالك.. وهدفنا في برشلونة التتويج بمونديال الأندية علي زين: فخور بالزمالك.. وهدفنا في برشلونة التتويج بمونديال الأندية

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أكد على زين، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، إن البارسا منظومة كبيرة، مشيرا إلى أنه يحاول قدر المستطاع التأقلم بشكل سريع مع الفريق.

وقال على زين في تصريحات تليفزيونية: «مباراة قوية للغاية، وسعيد بوجود فريق مصري في مونديال الأندية».

وتابع: «نحاول في برشلونة تحقيق كل البطولات التي نشارك بها، وهدفنا حاليا هو التتويج بلقب للأندية».

يذكر أن فريق كرة اليد بنادي الزمالك سوف يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها من الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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