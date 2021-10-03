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الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة في "الكناري".. وأزمة حادة في بريطانيا

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الأسبوع في 10 صور: مشاهد مرعبة في

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. لا يزال بركان "كومبر فيجا" ينفث ويطلق حممه اتجاه المحيط الأطلنطي، فيما يدمر كل ما يعترض طريقه، بينما في بريطانيا يواجه السكان أزمة وقود بسبب نقص حاد في سائقي شاحنات الصهاريج.


1- بركان "كومبر فيجا" يكشر عن أنيابه ويطلق سحب الرماد في سماء جزيرة لابالما إحدى جزر أرخبيل الكناري الإسباني

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2- "مسيرة النار".. المحيط الأطلنطي يتحول إلى جهنم الحمراء بعد أن أطلق "كومبر فيجا" حممه في مياهه

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3- صفوف طويلة للحصول على الوقود في بريطانيا إثر نقص حاد في سائقي شاحنات الصهاريج

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4- "لا تخافوا ولكن احذروا".. منحوتة من الألياف الزجاجية في نهر نيرفيون في بلباو الإسبانية تثير رعب السكان المحليين

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5- بركان "كيلاويا" ينتشر عبر الشقوق في جزر هاواي الأمريكية ويشكل حلقة مرعبة من النار

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6- "ليست ثلوج الشتاء".. الرماد يغطي الأشجار المحترقة في حديقة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا

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7- أطفال أفغان لم يجدوا مكانًا في السيارة فجلسوا في صندوقها!

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8- أحد السكان المحليين يعبر الطريق الذي غمرته المياه في أيوثايا بتايلاند إثر عاصفة استوائية

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9- الترام يمر عبر إحدى الحدائق في يوم من أيام فصل الخريف في العاصمة الروسية موسكو

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10- خط البرق يضرب سماء مدينة نيس الفرنسية ويضيئها بألوانه الفضية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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