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«الأسقفية»: 8 أكتوبر حفل تدشين إقليم الإسكندرية بحضور رئيس أساقفة كانتربري

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«الأسقفية»: 8 أكتوبر حفل تدشين إقليم الإسكندرية بحضور رئيس أساقفة كانتربري «الأسقفية»: 8 أكتوبر حفل تدشين إقليم الإسكندرية بحضور رئيس أساقفة كانتربري

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أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في تدشين حفل إقليم الإسكندرية للكنيسة الجمعة 8 أكتوبر المقبل بحضور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، الذي يصل من المملكة المتحدة خصيصًا لهذا الغرض على أن يتمم خدمة التدشين بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

من جانبه، قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية إن الكنيسة بدأت في إرسال الدعوات للمسئولين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة لحضور هذا الحدث التاريخي الذي يعزز مكانة مصر بين أشقائها الأفارقة حيث يشرف الإقليم الجديد للكنيسة على ١٠ دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا.

وأكد أن عدد غير قليل من قيادات اتحاد الكنائس الأنجليكانية العالمية أكد الحضور بالإضافة إلى رؤساء أساقفة من العديد من الدول الإفريقية الشقيقة سوف يشاركون في طقوس خدمة التدشين.

وكشف فوزي أن الكنيسة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا ومن ثم سوف تكتفي الكنيسة بعدد محدود في كاتدرائية جميع القديسين التي تتسع لأكثر من ألفي شخص مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال مدة الصلوات.

المصرى اليوم

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