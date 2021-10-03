بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى ‏الأب سمعان صبحي راعي كنيسة القديس يوسف بالزقازيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الأب سمعان صبحي، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالزقازيق.

وقال البطريرك في تعزيته: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة الأب سمعان صبحي، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالزقازيق، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء».

كما قدم التعازي إلى الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية: «نصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقل، والإيبارشية، والكنيسة الصبر والرجاء».