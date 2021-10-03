وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدان فاعليات ختام بطولة الشركات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات فاعليات ختام بطولة دوري الشركات الـ 54، والتي حملت أسم حياة كريمة، وأقيمت بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

حملت البطولة شعار مشروع حياة كريمة، وهو مشروع رئاسي لم يشهده العالم من قبل، واستهدف تطوير حياة أبناء مصر إلى الأفضل في الريف المصري، وتم إطلاق شعلة البطولة من من مدينة الأمل- عزبة الهجانة .

وقال المحافظ في كلمته إن بورسعيد ستظل مستعدة دائما لاستضافة هذا الحدث الكبير، مطالبا الرياضيين بالعودة إلى أعمالهم بعد البطولة بهمة وعزم، ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص من أجل مصر، وكذلك العودة مرة أخرى إلى بورسعيد للمشاركة في النسخة الـ ٥٤ من بطولة دوري الشركات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لاتحاد الشركات برئاسة الدكتور حسني غندر على اختيار بورسعيد الدائم لاقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر باقامتة على ارض المحافظة ليتنافس أكثر من 17 ألف من عمال مصر في مختلف الرياضيات.

من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بنجاح البطولة، معتبراً أن البطولة حدثاً أولميبيا، متمنيا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، موجها الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمة الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري.