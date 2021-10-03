تحقيقات مقتل شاب المعادي: «المتهم أوهمه بإلحاقه بالشرطة واستولى على 150 ألف جنيه»

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كشفت تحقيقات النيابة في واقعة مقتل شاب حاصل على ليسانس حقوق بالمعادي، واستيلاء المتهم منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، بعد أن خدعه وأوهمه بعلاقاتة المتعددة وقدرته على التوسط له لإلحاقه بالشرطة المتخصصة، أن المتهم عقب ارتكابه جريمته توجه إلى منزله وكانت ملابسه ملطخة بالدماء، وطلب من زوجته إلقاءها في القمامة، بعد أن ادعى لها التشاجر مع أحد الأشخاص، وغادر منزله بعد أن بدل ملابسه بدعوى الخروج مع زملائه.

وأفادت التحقيقات بأنه توجه إلى منطقة المرج وأختبأ في منزل فتاة سبق أن تقدم لخطبتها بعد إيهامها بأنه لم يسبق له الزواج رغم زواجه منذ 7 سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة نظرت جلسة محاكمة المتهم وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنه أنكرها تماما.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصصة.