أخبار عاجلة

رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور) -
رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس «الأسقفية»: ليكن التواضع نموذجك (صور) -
المطران حنا: الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن المسلمين (صور) -
منظمة حقوقية تؤكد رقابة «فيسبوك» على المحتوى الفلسطيني على منصاتها -
محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى -
موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر -
مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل مصر أمام ليبيا -
من المسئول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القصبي" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويتفقد جناح العراق ويشيد بثقافتها

Print

زار وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس معرض الرياض الدولي للكتاب.

واستهل الزيارة بجولة في جناح جمهورية العراق (ضيف شرف المعرض)، واطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.

وأكد الدكتور القصبي أثناء الجولة عمق العلاقات التاريخية بين والعراق على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعدًا عميقًا من التشارك المعرفي.

وقال: "العراق دولة الحضارة والتاريخ، وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد، ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الإخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية".

وأضاف: "سبق أن شرفني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، برئاسة المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وأرى أن بوادر العمل بين السعودية والعراق ستكون أفضل ـ بمشيئة الله ـ".

عقب ذلك تجول وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، وزار عددًا من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى زوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.

وبيّن أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهم لكل أطياف المجتمع؛ إذ يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان، ولاسيما أن السعودية قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه؛ ما مكّن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.

معرض الرياض الدولي للكتاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيران: المحادثات مع السعودية في الاتجاه الصحيح

إيران: المحادثات مع السعودية في الاتجاه الصحيح

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية

إعلامي: سيسيه يتمرد على الزمالك.. والنقاز في السعودية

إعلامي: سيسيه يتمرد على الزمالك.. والنقاز في السعودية

ميزانية انتقالات بأكثر من 200 مليون باوند لنيوكاسل يونايتد بحلته السعودية الجديدة

ميزانية انتقالات بأكثر من 200 مليون باوند لنيوكاسل يونايتد بحلته السعودية الجديدة