أخبار عاجلة

رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور) -
رئيس أساقفة كانتربري يمنح الصليب لرئيس «الأسقفية»: ليكن التواضع نموذجك (صور) -
المطران حنا: الكنيسة ساهمت في تصحيح الصورة المشوهة لدى الغرب عن المسلمين (صور) -
منظمة حقوقية تؤكد رقابة «فيسبوك» على المحتوى الفلسطيني على منصاتها -
محكمة الاحتلال المركزية تلغي قراراً يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى -
موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر -
مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر -
مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل مصر أمام ليبيا -
من المسئول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القاهرة: حملة لتأكيد الالتزام بمواعيد الغلق في الجديدة والسيدة زينب (صور)

Print
القاهرة: حملة لتأكيد الالتزام بمواعيد الغلق في مصر الجديدة والسيدة زينب (صور) القاهرة: حملة لتأكيد الالتزام بمواعيد الغلق في الجديدة والسيدة زينب (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي قامت محافظة القاعؤة بشن حملة مكبرة على عدد من الأحياء للتأكد من الإلتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والاعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

وقام حي الجديدة حملة شملت المرور على ش السلحدار– ش شفيق غبريال – ش الدكتور جمعه – ش بطرس غالى – ش سيد عبدالواحد – ش ابراهيم نور الدين – ش دمشق – ش هارون الرشيد.

كما قام حي السيدة زينب وحي حلوان وحي الوايلي وحي الشرابية بحملات مكثفة تستهدف متابعة ميدانية للالتزام بمواعيد الغلق طبقا لقرار مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور)

رئيس أساقفة كانتربري: مصر أرض اللاجئين واحتضنت يوسف والمسيح (صور)

موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

موعد مباراة مصر ضد ليبيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر

الهوني بديلًا .. التهامي يقود تشكيل ليبيا أمام مصر

مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

مصر ضد ليبيا Egypt vs libaya .. بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 قطر