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لليوم الثاني على التوالي قامت محافظة القاعؤة بشن حملة مكبرة على عدد من الأحياء للتأكد من الإلتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والاعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

وقام حي مصر الجديدة حملة شملت المرور على ش السلحدار– ش شفيق غبريال – ش الدكتور جمعه – ش بطرس غالى – ش سيد عبدالواحد – ش ابراهيم نور الدين – ش دمشق – ش هارون الرشيد.

كما قام حي السيدة زينب وحي حلوان وحي الوايلي وحي الشرابية بحملات مكثفة تستهدف متابعة ميدانية للالتزام بمواعيد الغلق طبقا لقرار مجلس الوزراء.