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«الجيزة»: إزالة 400 حاجز حديدي لركن السيارات أمام محال تجارية بحي شمال

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«الجيزة»: إزالة 400 حاجز حديدي لركن السيارات أمام محال تجارية بحي شمال «الجيزة»: إزالة 400 حاجز حديدي لركن السيارات أمام محال تجارية بحي شمال

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام لتمهيد الطريق أمام حركة سير المواطنين والسيارات.

ورفع حي شمال الجيزة 400 حالة تعد على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، وشملت تاندات وأسوار خرسانية وحواجز حديدية في قطاع إمبابة والمنيرة الشرقية ومدينة التحرير.

وأزالت الحملة في إمبابة والمنيرة الشرقية 28 تندة مخالفة و22 سور مباني وخرساني و65 حاجزا حديديا يستخدم لركن السيارات و95 حالة إشغال للمحال والمقاهي.

وفي مدينة التحرير تم رفع وإزالة 190 حاجزا حديديا وكتل خرسانية وغيرها بشوارع 28 و4 و16 و8.

المصرى اليوم

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