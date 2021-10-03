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أسرة مدمن هيروين تتهم مصحة بالهرم بقتل ابنهم: «رموا الجثة بالشارع»

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أسرة مدمن هيروين تتهم مصحة بالهرم بقتل ابنهم: «رموا الجثة بالشارع» أسرة مدمن هيروين تتهم مصحة بالهرم بقتل ابنهم: «رموا الجثة بالشارع»

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أمرت نيابة الهرم في الجيزة، السبت، بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان شاب لقي مصرعه داخل مصحة لعلاج الإدمان في منطقة الهرم.

وناظرت النيابة جثمان الشاب ويُدعى «إ.ي.أ»، في العقد الثالث من العمر واتضح عدم وجود إصابات ظاهرية، وأنه كان يرتدي ملابسه كاملة، كما أمرت بتسليم الجثمان لأهل الشاب الذين أكدوا إيداعهم لابنهم بتلك المصحة لعلاجه من إدمان الهيروين.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة الاستعلام من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن التراخيص الخاصة بالمصحة ومدى حصولها على التراخيص اللازمة لعلاج المدمنين، واستعلمت عن القائمين على العلاج بداخلها وقررت استدعاء المسؤول عنها لسماع اقواله حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من أسرة شاب تتهم مصحة لعلاح الإدمان بقتله.

وقالت أسرة الشاب، للنيابة، إنهم تلقوا اتصالاً من المصحة يطلبون حضورهم كون ابنهم في حالة إعياء شديدة، وبالوصول إلى المصحة عثروا على الشاب بالشارع ملقيًا خارج المصحة وكان جثة هامدة، وزعم القائمون على المصحة أنه فاقدًا للوعي خلافًا للحقيقة.

المصرى اليوم

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