وزير الشؤون الإسلامية يواسي مدير معهد الأئمة والخطباء بوفاة شقيقة "عثمان"

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"كاملي" شكر "آل الشيخ" على مبادرته مؤكدًا أنها لفتة حانية وغير مستغربة

واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عيسى بن أحمد كاملي مدير عام معهد الأئمة والخطباء في وفاة شقيقه الأكبر "عثمان" الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الأول، بعد معاناة مع المرض.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "معاليه حفظه الله " لـ" كاملي"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

من جانب آخر، قدم مدير معهد الأئمة والخطباء الشكر والتقدير للوزير "آل الشيخ" على مبادرته الكريمة بتقديم التعازي له ولأسرته في مصابهم الجلل، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

وأكد "كاملي" أن اتصال الوزير، لفتة حانية وغير مستغربة منه الذي تعود الجميع منه قربه من كل العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة وحرصه على مشاركتهم أحزانهم وأفراحهم ، داعيًا الله بالرحمة والمغفرة لأخيه ولجميع موتى المسلمين.