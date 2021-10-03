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وزير العدل عن إلغاء الديانة في البطاقة: «المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم في المعاملات»

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وزير العدل عن إلغاء الديانة في البطاقة: «المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم في المعاملات» وزير العدل عن إلغاء الديانة في البطاقة: «المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم في المعاملات»

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علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على فكرة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، مشددًا على أنه يجب وجود ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة تخص الطلاق والزواج وخلافه.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، مساء السبت، أنه حتى الآن لا توجد مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن.

وحول رأيه بصفة شخصية، قال مروان: «لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل، فالاسم وحده قد يعكس الهوية لما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة؟ هل دي هي المشكلة؟.. الاستثناءات في التعامل مع أفراد الشعب بسبب الدين أو الاسم هي قلة قليلة، لكن الأغلبية الساحقة من المصريين مايفرقش معاهم دين أو اسم في أي معاملة».

وتابع: «وجود اسم الديانة في الأوراق الرسمية سواء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد ليس أولوية حاليا لعدم وجود مشاكل ضاغطة من وجودها»، قائلًا: «بالنسبة لي وجود خانة الديانة في بطاقة أو شهادة ميلاد مش مشكلة أو أي أوراق رسمية مش مشكلة، لكن ما تم التعارف عليه والأسهل والأيسر كان البطاقة الشخصية».

المصرى اليوم

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