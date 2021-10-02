الأنبا باخوم يشارك في مؤتمر «راهبات القديس يوسف- دي ليون»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في مؤتمر راهبات القديس يوسف- دي ليون، وذلك بنادي دي لاسال بالتجمع الخامس.

عُقد المؤتمر بحضور بعض أعضاء الرهبنة من الأخوات الراهبات، وعدد من المشاركين من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

وألقى الأنبا باخوم كلمة حول «فضيلة الخفاء»، التي تميز بها القديس يوسف البتول، مشيرًا إلى أن حياة الخفاء، تخلق علاقة حميمة مع شخص الرب يسوع، كما أكد الأنبا باخوم أن الشخص الذي يستطيع أن يعيش الخفاء، هو الشخص الممتلئ من محبة الله.