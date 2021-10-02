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احذر التعامل مع المحال غير المرخصة.. عقوبات مشددة في انتظارك

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احذر التعامل مع المحال غير المرخصة.. عقوبات مشددة في انتظارك احذر التعامل مع المحال غير المرخصة.. عقوبات مشددة في انتظارك

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عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة حددها قانون المحال العامة لمن يخالف ويقوم بفتح أو تشغيل محل أو منشأة تجارية بدون ترخيص.

فكما أقر القانون إجراءات ومستندات محددة للحصول على ترخيص محل تجاري، وضع عقوبات ليس فقط لمالك المحل غير المرخص، بل هناك عقوبات للمتعاملين مع المحال غير المرخصة مع علمهم بذلك، وشدد من هذه العقوبات إذا ما حدث ونتج ضرر عن هذا التعامل.

برنامج "الحق والمستحق" المذاع علي تليفزيون "المصري اليوم"، يعرض في حلقته غدا تفاصيل العقوبات المقررة على من يفتح محلا دون ترخيص، وكيف يتعامل القانون مع المخالفين ذوي الصلة بهذه المحال والمنشآت غير المرخصة؟.

المصرى اليوم

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