ضرب الشعب في معتقداته.. «الموسيقيين» تكشف تفاصيل إيقاف التعامل مع مروان بابلو

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قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن النقابة قررت وقف التعامل مع مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب وصاحب الحفلة التي أساء فيها لمعتقدات المصريين وروحانياتهم.

وتابع عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المصريين ينتظرون ابتهالات الشيخ محمد رفعت والنقشبندي وغير مقبول ما أداه مروان بالأمس في حفلته.

وأوضح أن مغني الراب مروان بابلو ضرب الشعب المصري في معتقداته وروحانياته، وفيديو الحفلة يحمل إساءة غير مقبولة، حيث إنه يضرب بكل القيم الروحانية والرواسخ والمعتقدات عرض الحائط.