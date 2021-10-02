فيوتشر يحسم صفقة موهبة وادي دجلة

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نجح مسؤولو نادي فيوتشر اف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع محمد رضا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن فيوتشر التعاقد مع محمد رضا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث من المنتظر أن يعلن النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز عن الصفقة بشكلٍ رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ودعم فيوتشر صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من محمود جنش، حارس الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومحمود حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد عبدالمنعم ومصطفى البدري وفارس طارق، لاعبي النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ومروان محسن، بصفة نهائية.

كما تعاقد مع أحمد عاطف ومحمود مرعي، لاعبي وادي دجلة، ومحمود شعبان ومحمود رزق، لاعبي الاتحاد السكندري، وطارق طه ومحمد فاروق، لاعبي بيراميدز.

وتعاقد مع الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر الجونة، وأيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي، والغاني دياويسي تايلور، مهاجم فريق كاريلا يونايتد الغاني وناصر ماهر، صانع ألعاب الاهلي.