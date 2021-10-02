بدء تسكين طلاب وطالبات الأزهر بالمدينة الجامعية بالقاهرة الاثنين المقبل

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قررت إدارة جامعة الأزهر بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر الاثنين المقبل.

وخصصت جامعة الأزهر، يوم الاثنين، لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن العادي، ويوم الثلاثاء لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن الاقتصادي ويوم الأربعاء لتسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي، ويوم الخميس لتسكين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

كما تقرر تخصيص يوم السبت 9 أكتوبر للمتخلفين عن التقديم بالأيام المخصصة من الحاصلين على ممتاز، ويوم 10 أكتوبر للمتخلفين من الحاصلين على جيد جدا.

وشددت جامعة الأزهر على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط التقدم للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات، إضافة لتسديد الرسوم المقررة .