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كشف حسين السمري، المدير التنفيذي بنادي الزمالك، موقف اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من الترشح بانتخابات القلعة البيضاء في الدورة المقبلة.

وقال حسين السمري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللائحة تمنع المدير التنفيذي والمالي والرياضي فقط من الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وعن الأنباء التي ترددت بشأن نية حسين لبيب، رئيس اللجنة بالترشح في انتخابات القلعة البيضاء، قال السمري: «من الوارد أن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس».

وأكد المدير التنفيذي بنادي الزمالك، خلال مداخلة بقناة صدى البلد، أن انتخابات نادي الزمالك ستقام ولكن الموعد سيتغير ولا بد أن يكون العضو مسدد الاشتراك.