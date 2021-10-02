حبس سيدة وآخرين بتهمة قتل موظف ..وضعت له مخدرًا فى الشوربة

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أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة موظف داخل شقة بمنطقة شاطئ النخيل بالعجمى، إذ تبين أن ربة منزل على علاقة بالمجنى عليه، استعانت بشخصين آخرين لقتله بهدف السرقة.

وتلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقة بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة «أيمن. م. ن» مسجاة أعلى سرير حجرة النوم، وعارٍ من ملابسه، وبه إصابة فى الرأس، مع سلامة منافذ الشقة.

ووجّه اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، تُدعى «شيماء»، متزوجة منه عرفيًا، بتحريض من 2 آخرين تربطهما صلة قرابة بالمجنى عليه، هما «هدير» و«كامل».

وعقب تقنين الإجراءات، أُلقى القبض على المتهمين، وبإحالتهم إلى النيابة العامة اعترفت المتهمة الأولى بأنها متزوجة من المجنى عليه عرفيًا، واتفقت مع المتهمين الآخرين على قتله وسرقته. وأوضحت أنها يوم الحادث وضعت أقراصًا مخدرة للمجنى عليه فى شوربة لسان عصفور، وضربته بطبق صينى على رأسه، وسرقت حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، وهربت.