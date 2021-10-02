أرقام أتلتيكو مدريد ضد برشلونة: سواريز يضع المسمار الأخير في نعش كومان

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حسم أتلتيكو مدريد قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني «لا ليجا»، وتغلب على ضيفه، برشلونة، بنتيجة 2-0.

وسجل أصحاب الأرض هدفي المباراة خلال الشوط الأول بواسطة توماس ليمار ولويس سواريز.

النتيجة رفعت من رصيد أتلتيكو مدريد إلى 17 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع.

رجل المباراة:

حصل الجناح الفرنسي، توماس ليمار، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من لاعب أتلتيكو مدريد الذي افتتح التسجيل وصنع الهدف الثاني ليكون اشترك في تسجيل هدفي فريقه في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برشلونة فشل في التسجيل ضد أتلتيكو مدريد لـ 3 مباريات متتالية في لا ليجا للمرة الأولى على الإطلاق. (1-0، 0-0، 2-0).

- برشلونة خسر 3 مباريات من أول 9 مباريات له في مختلف البطولات هذا الموسم، ليكون أسوأ سجل هزائم يتعرض له الفريق عند هذه المرحلة من موسم خلال القرن الحالي. (آخر مرة حدث ذلك كان في عام 2000).

- برشلونة فاز في مباراة واحدة فقط من بين آخر 6 مباريات لعبها الفريق في مختلف البطولات (تعادل 2 وخسر 3).

- لويس سواريز سجل ضد جميع الفرق الـ31 التي لعب ضدها خلال مسيرته في لا ليجا (سجل اجمالي 172 هدفًا).

- توماس ليمار سجل وصنع في نفس المباراة للمرة الأولى في مسيرته مع أتلتيكو مدريد في لا ليجا (مباراته رقم 82 مع الفريق).

- أتلتيكو مدريد بدون خسارة ضد برشلونة في أخر 4 مواجهات في الدوري (فاز 2 وتعادل 2)، افضل سلسلة لا هزيمة لهم ضد برشلونة في المسابقة منذ ديسمبر 2006 (5 مباريات متتالية دون خسارة، فاز 3 وتعادل 2).