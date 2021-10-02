شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي مع موسيماني

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات نادي الوحدة الإماراتي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا لتوليه تدريب الفريق خلال الفترة الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «تواصلت مع بعض المصادر القريبة من مسؤولي نادي الوحدة الإماراتي، ونفوا لي جملة وتفصيلا المفاوضات مع موسيماني، وأن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «لا اساس من الصحة لما تردد عن أن نادي الوحدة الإماراتي، عرض على موسيماني، حصوله على 5 ملايين دولار، في الموسم لكي يتولى تدريب الفريق»، مؤكدًا: «نادي الوحدة لا يدفع هذا المقابل المالي الكبير في المدربين».

وتابع: «من الممكن أن يكون البعض ربط سفر زوجة موسيماني، إلى الإمارات بالتفاوض مع نادي الوحدة»، موضحًا: «موسمياني، سيكون متواجدًا في مران الأهلي غدًا الأحد، ولا نية لرحيله عن القلعة الحمراء».