بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة - السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا
ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ميلنر - فان دايك - ماتيب - روبرتسون
خط الوسط: هندرسون - كيتا - فابينيو
خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا
|
ليفربول - مانشستر سيتي
|
الأحد 3 أكتوبر 2021،
|
beIN Sports 1 HD Premium
|
انفيلد