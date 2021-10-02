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بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بث مباشر موعد مشاهدة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة - السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - كيتا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

ليفربول - مانشستر سيتي

الأحد 3 أكتوبر 2021،
5.30 ، 6.30

beIN Sports 1 HD Premium

انفيلد

مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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