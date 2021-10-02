أخبار عاجلة

بعد ظهوره في عرض البحر.. هل لإعصار جازان علاقة بشاهين؟ مختص يجيب لـ"سبق" -
النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مسن -
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز -
أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين -
الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر -
استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي -
أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو) -
جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد -
الاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة وجودية» بعد حكم محكمة بولندية -
على وقع الاحتجاجات.. وزير خارجية إيران يلتقي الرئيس اللبناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السفارة المصرية بمسقط تعلن تعليق العمل يومى الأحد والاثنين بسبب إعصار شاهين

Print
السفارة المصرية بمسقط تعلن تعليق العمل يومى الأحد والاثنين بسبب إعصار شاهين السفارة المصرية بمسقط تعلن تعليق العمل يومى الأحد والاثنين بسبب إعصار شاهين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة المصرية بمسقط اليوم عن تعليق العمل بالقسم القنصلي غدا وبعد غد، وذلك في ضوء ما أعلنته السلطات العمانية والجهات المختصة عن اعتبار الأحد والاثنين اجازة رسمية للقطاعين العام والخاص نظرا للحالة المدارية (شاهين) واعتبارها إعصارا مداريا من الدرجة الأولى واستمرارية تحركها نحو السواحل العمانية.

وقد أكد مركز الأخبار العماني اليوم عن بدء إخلاء المواطنين العمانيين من المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد طالبت قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل مصر أمام ليبيا

مرموش أساسيًا .. كيروش يعلن تشكيل مصر أمام ليبيا

من المسئول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟

من المسئول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟

حماقي يتألق بأولى حفلاته بعد «يا فاتني»

حماقي يتألق بأولى حفلاته بعد «يا فاتني»

القومي للسينما ينتهي من العمل بفيلم «فليحيا أبو الفصاد»

القومي للسينما ينتهي من العمل بفيلم «فليحيا أبو الفصاد»