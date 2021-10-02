السفارة المصرية بمسقط تعلن تعليق العمل يومى الأحد والاثنين بسبب إعصار شاهين

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أعلنت السفارة المصرية بمسقط اليوم عن تعليق العمل بالقسم القنصلي غدا وبعد غد، وذلك في ضوء ما أعلنته السلطات العمانية والجهات المختصة عن اعتبار الأحد والاثنين اجازة رسمية للقطاعين العام والخاص نظرا للحالة المدارية (شاهين) واعتبارها إعصارا مداريا من الدرجة الأولى واستمرارية تحركها نحو السواحل العمانية.

وقد أكد مركز الأخبار العماني اليوم عن بدء إخلاء المواطنين العمانيين من المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.

وكانت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، قد طالبت قاطني المناطق الواقعة في نطاق تأثير العاصفة شاهين بإخلاء منازلهم، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعلن عنها.