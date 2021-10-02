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مستشار الرئيس: يتابع شخصيا حصول أعضاء المنظومة التعليمية على اللقاح

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مستشار الرئيس: السيسي يتابع شخصيا حصول أعضاء المنظومة التعليمية على اللقاح مستشار الرئيس: يتابع شخصيا حصول أعضاء المنظومة التعليمية على اللقاح

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه لم تصل بعد معلومات علمية عن اختراع دواء يقلل الوفاة بفيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يتم التواصل مع رؤساء الجامعات المصرية لمراجعة خطة التلقيح ضد كورونا.

وكشف مستشار الرئيس أن الرئيس يراجع بشكل شخصي عملية حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا، كما تم توفير 1400 مركز للتطعيم ضد كورونا على مستوي الجمهورية.

وأكد أن عملية التطعيم تساهم في الحد من الإصابة بفيروس كورونا، كما أنها تقلل من انتشار المرض، مطالبا بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشدد مستشار الرئيس على أنه يتم متابعة كل أوضاع الطلاب في التعليم الجامعي وقبل الجامعي وتلقيهم اللقاح، مع متابعة الأوضاع الوبائية من أجل سلامة الطلاب في المدراس.

المصرى اليوم

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