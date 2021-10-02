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الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة ثانوية

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الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة ثانوية الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا خطط لارتكاب جريمة قتل جماعي في مسجد ومدرسة ثانوية

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أفادت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية بأن قوات الأمن اعتقلت طالبا اعتزم إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص في مسجد ومدرسة ثانوية بإقليم سان-ماريتيم.

وأوضحت الصحيفة أن الطالب (19 سنة) أراد تنفيذ مخططه في 20 أبريل 2022، قبل أربعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى أن الطالب معجب بشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، وقد خطط لارتكاب جريمته حتى ينتقم بطريقته الخاصة من التنمر الذي تعرض له في مؤسسته التعليمية.

كما نقلت الصحيفة عن الطالب قوله إنه أراد «إنجاز شيء أفضل من واقعة كولومباين»، وهي مذبحة وقعت بثانوية كولومباين الأمريكية في 20 أبريل 1999، وراح ضحيتها 12 طالبا ومعلم واحد.

المصرى اليوم

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