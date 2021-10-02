النصر: اليوم يصل مدرب الفريق الكروي الأول الجديد بيدرو إيمانويل

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قال نادي النصر إن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سيصل اليوم الأحد إلى الرياض، بقيادة بيدرو إيمانويل.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "يصل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بيدرو إيمانويل إلى الرياض مساء الأحد. بالتوفيق لهم مع العالمي".

وكان النصر قد تعاقد يوم الجمعة مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ويعود إيمانويل (46 عامًا) إلى المنافسات في السعودية مجددًا بعدما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019، الذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثًا في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

النصر