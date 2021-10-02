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دار "كريستيز" العالمية تعرض نوادر عمرها 500 عام بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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تضمَّنت أول خريطة جيولوجية للسعودية و22 خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية

دار

عادت دار كريستيز بزوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2021م إلى القرون الماضية بمجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، التي تعود لعلماء كتبوها، وألَّفوها، ورسموها.

وعرضت الدار أول خريطة جيولوجية للمملكة العربية من القرن العشرين، تعتمد عليها الكثير من الخرائط الحالية، إضافة إلى 22 خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية، كما أوضح ذلك جوليان ويلسون، الأخصائي الأول في دار كريستيز العالمية.

وقالت المتخصصة في الفنون الإسلامية والهندية فرانسيس كيوورث: إنهم يعرضون مخطوطات قديمة، يرجع عمرها إلى أكثر من 500 سنة، والنسخ الأولى من كتب علمية قديمة، إلى جانب سلسلة مكونة من ستة كتب، تتضمن رسومات للطيور وشرحًا عنها بيد العالم الفرنسي فرانسوا ليفونت، تعود إلى القرن التاسع عشر.

كما تعرض الدار ثمانية كتب علمية، هي سلسلة فرنسية علمية، كتبها العالم بيير جوزيف.

وأوضحت كيوورث أن جناح الدار في المعرض يكشف النقاب عن مخطوطة نادرة مكتوبة بخط اليد باللغة اللاتينية، مصدرها من إيطاليا، تعود إلى القرن الخامس عشر. مضيفة بأن فرعها في لندن يعرض مكتبة خاصة، تضم 3 آلاف كتاب، جُمعت على مدى خمسين سنة، ومراجع عن الفنون الإسلامية، بعضها نادر جدًّا من القرن التاسع.

دار

دار

دار

معرض الرياض الدولي للكتاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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