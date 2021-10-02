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بوزن 70 كيلو.. دار فرنسية تعرض "أضخم كتاب عن العلا" في معرض الرياض الدولي للكتاب

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بوزن 70 كيلو.. دار فرنسية تعرض "أضخم كتاب عن العلا" في معرض الرياض الدولي للكتاب بوزن 70 كيلو.. دار فرنسية تعرض "أضخم كتاب عن العلا" في معرض الرياض الدولي للكتاب
إعداده استغرق أكثر من عامَيْن

بوزن 70 كيلو.. دار فرنسية تعرض

جذب كتاب مدينة "العلا" بوزن 70 كيلوغرامًا الكثير من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب، الصادر عن دار "أسولين" الفرنسية التي تشارك للمرة الأولى في أول فعالية في .

وذكر داني المسؤول عن الدار الفرنسية أن إعداد الكتاب استغرق أكثر من عامين تقريبًا، وصدر بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وأُعد من الصفحات الفاخرة المصنوعة يدويًّا، ويتمحور موضوعه حول الرحلة الخالدة المليئة بالألغاز القديمة، وعجائب العلا والطبيعة الخلابة.

ويتوافر المجلد بحجمين، الكبير باللونين الأسود والأزرق، ومجلد آخر صغير الحجم باللونين الأزرق والبيج. ويحتفل هذا الإصدار الضخم بعمق التجربة الحضارية التي خاضها البشر، وعجائب الطبيعة والمعالم البشرية المذهلة التي تمثلها مدينة "العلا" كأكبر متحف مفتوح في العالم.

ويحوي الكتاب مجموعة من الصور الفوتوغرافية المبهرة التي قام بالتقاطها المصور العالمي روبرت بوليدوري، واللوحات الفنية التوضيحية من الفنان الشامل إيغناسي مونريال.

وفيما يخص هذا الإصدار المحدود فإن كل صفحة من صفحات المجلد تأخذ متصفحها إلى سحر العلا العريقة، وتُعرِّفه على الأعمال الفنية والمبتكرة، التي أسهمت في صنعها مختلف الحضارات عبر آلاف السنين، الذين عاشوا لمدة طويلة في تضاريس العلا وطبيعتها الاستثنائية وجبالها الفريدة تاركين فيها آثارًا من لغاتهم وثقافاتهم وأسلوب حياتهم.

ويتضمن المجلد صورًا ورسومات لمقابر ضخمة في منطقة الحجر، وصورًا لأحجار هائلة الحجم، نحتتها عوامل التعرية، مثل صخرة جبل الفيل، وصورًا ورسومات لفنون صخرية تُظهر البيئة الحيوانية للمنطقة خلال آلاف الأعوام.

معرض الرياض الدولي للكتاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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