متحدث الهيئة: «النيابة الإدرية» أصبحت حرفيا على هواتف المواطنين

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قال محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه لأول مرة شهدت النيابة الإدارية طفرة كبرى على مستوى الإنشاءات، والميكنة والتحول الرقمي ومكافحة الفساد بالكامل، وتوفر عدد ضخم جدا من المباني في المحافظات، وهو لا يعود فقط على هيئة النيابة الإدارية، وإنما يوفر للمتردد على النيابة الإدارية سواء شاهد أو متهم مكان لائق به سواء للجلوس أو الانتظار.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، أنه على مستوى التحول الرقمي، فإنه تم الانتهاء منه في عدد من المحافظات، ولازالت الخطة مستمرة لتغطية كل محافظات الجمهورية، حتى لا يجد المواطن صعوبة في التواصل مع النيابة الإدارية.

وأوضح أنه على مستوى مكافحة الفساد والتحول الرقمي، فإن النيابة الإدارية أطلقت الأسبوع الماضي تطبيقا إلكترونيا لمستخدمي الأندرويد يتيح للمواطن أن تكون النيابة الإدارية «حرفيا على هاتفه»، فيمكنه أن يرسل على وحدة الشكاوى المركزية أو عن طريق واتس آب، لتدخل دورة الفحص والتحقيق، ويأتي الرد للمواطن سريعا سواء بالاستجابة لحقه أو إيضاح لماذا ليس له حق في الشكوى.

ولفت إلى أن الاهتمام بشكاوى المواطنين، أبلغ رسالة للرد على أي شائعة، وكذلك دخول المرأة منظومة القضاء تفعيل حقيقي للمواطنة لا يميز.