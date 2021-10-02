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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه خلال العامين الماضيين مع بدء جائحة كورونا كانت هناك أحاديث ليست مثبتة بشكل علمي حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «حتى الآن لا يوجد دليل علمي يشير إلى وجود دواء لعلاج فيروس كورونا في العالم».

وتابع: «هناك اتصالات مع رؤساء الجامعات بشكل دوري لمتابعة الأعداد التي تم تطعيمها من الطلاب والأساتذة والعاملين».

وأكمل: «يتم تطعيم أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس المصرية وتم اتخاذ قرارات حاسمة بفتح مراكز الشباب ومراكز الجامعات لتطعيم طلاب الجامعات في نفس اليوم».