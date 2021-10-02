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«هل يوجد دواء لعلاج ؟».. مستشار الرئيس يجيب

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«هل يوجد دواء لعلاج فيروس كورونا؟».. مستشار الرئيس يجيب «هل يوجد دواء لعلاج ؟».. مستشار الرئيس يجيب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه خلال العامين الماضيين مع بدء جائحة كورونا كانت هناك أحاديث ليست مثبتة بشكل علمي حول لقاحات وعلاجات .

وأضاف تاج الدين، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «حتى الآن لا يوجد دليل علمي يشير إلى وجود دواء لعلاج فيروس كورونا في العالم».

وتابع: «هناك اتصالات مع رؤساء الجامعات بشكل دوري لمتابعة الأعداد التي تم تطعيمها من الطلاب والأساتذة والعاملين».

وأكمل: «يتم تطعيم أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس المصرية وتم اتخاذ قرارات حاسمة بفتح مراكز الشباب ومراكز الجامعات لتطعيم طلاب الجامعات في نفس اليوم».

المصرى اليوم

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