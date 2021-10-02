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خفير يقتل زوجته بطلقة خطأ من بندقية خرطوش.. والنيابة تصدر قرارًا عاجلاً

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خفير يقتل زوجته بطلقة خطأ من بندقية خرطوش.. والنيابة تصدر قرارًا عاجلاً خفير يقتل زوجته بطلقة خطأ من بندقية خرطوش.. والنيابة تصدر قرارًا عاجلاً

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أمرت نيابة الصف في الجيزة، السبت، بتعديل الاتهام الموجة لـ«خفير» محبوس احتياطيًا، من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ، بعد وفاة زوجته بالمستشفى متأثرة بإصابتها بطلق ناري في البطن جراء خروج طلقة طائشة من سلاح المتهم.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن طلقة خاطئة خرجت من الزوج أثناء تنظيف بندقية خرطوش أصابت الزوجة.

وذكرت التحقيقات أن الزوجة انتقلت للعناية المركزة بأحد المستشفيات، وظلت تتلقى العلاج طيلة شهر كامل حتى لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها في البطن.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها وبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المُستخدم في الجريمة وفحصه بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية لبيان استخدامه ومضاهاته بالمقذوف المستخرج من جسد المجني عليها.

المصرى اليوم

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