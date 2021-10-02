العثور على جثة موظف بشركة دعاية وإعلان بنهر النيل في إمبابة

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طلبت نيابة إمبابة في الجيزة، السبت، تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة بنهر النيل في إمبابة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة التي طلبت من المباحث التحري بشأن بلاغات التغيب.

وأفادت معاينة ومناظرة النيابة للجثمان بأن الشاب عُثر بحوزته على كل متعلقاته وتبين أنه يعمل بشركة دعاية وإعلان، ولا يوجد بجسده أي إصابات أو أثار عنف.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة طافية على سطح المياه في إمبابة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتبين إنها لشاب في العقد الثالث من العمر.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات غرق الشاب.