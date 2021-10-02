إيران: لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران لا تريد أن تتحول أذربيجان إلى «ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون».

وقال عبداللهيان في تصريح، إن «العلاقات بين إيران وأذربيجان متينة، لكن ما حصل أخيرا جراء تحرير مناطق من قره باغ، أنه شهدنا دخول عناصر إرهابية إلى هذه المنطقة، كما شهدنا تواجد قوات إسرائيلية في أذربيجان».

وأضاف: «نحن عبرنا عن قلقنا تجاه هذا الأمر إلى الطرف الأذربيجاني، وأكدنا أننا لن نتحمل أي تواجد إسرائيلي بالقرب من حدودنا، ورفضنا أي تغيير جيوسياسي في المنطقة».

وأردف قوله: «لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون».

وتابع: «عبرنا عن قلقنا بشأن المشاكل الحاصلة لسائقي شاحناتنا وإلقاء القبض على اثنين منهم، ونحاول حل الموضوع عبر الطرق الدبلوماسية».