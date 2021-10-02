أخبار عاجلة

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي -
أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو) -
جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد -
الاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة وجودية» بعد حكم محكمة بولندية -
على وقع الاحتجاجات.. وزير خارجية إيران يلتقي الرئيس اللبناني -
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز -
أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين -
الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيران: لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون

Print
إيران: لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون إيران: لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران لا تريد أن تتحول أذربيجان إلى «ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون».

وقال عبداللهيان في تصريح، إن «العلاقات بين إيران وأذربيجان متينة، لكن ما حصل أخيرا جراء تحرير مناطق من قره باغ، أنه شهدنا دخول عناصر إرهابية إلى هذه المنطقة، كما شهدنا تواجد قوات إسرائيلية في أذربيجان».

وأضاف: «نحن عبرنا عن قلقنا تجاه هذا الأمر إلى الطرف الأذربيجاني، وأكدنا أننا لن نتحمل أي تواجد إسرائيلي بالقرب من حدودنا، ورفضنا أي تغيير جيوسياسي في المنطقة».

وأردف قوله: «لا نريد أن تتحول أذربيجان إلى ساحة يسرح ويمرح فيها الإسرائيليون».

وتابع: «عبرنا عن قلقنا بشأن المشاكل الحاصلة لسائقي شاحناتنا وإلقاء القبض على اثنين منهم، ونحاول حل الموضوع عبر الطرق الدبلوماسية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان