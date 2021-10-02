خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر بالاسم فقط (التفاصيل بالرابط)

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«فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2021».. تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة على موقع «جوجل»، ودشنت وزارة الكهرباء والطاقة موقعا ليتمكن المواطنون من معرفة قيمة الفاتورة وسدادها عبر الإنترنت.

«المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء، وتنشر رابط الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2021، وتقدم للمواطنين نصائح جديدة لترشيد استهلاك الطاقة الكهرباء.

فاتورة الكهرباء | احذر 3 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

الشركة القابضة للكهرباء اتاحت رابط استعلام عن فاتورة استهلك الكهرباء من خلال 5 خطوات

1- الدخول على هـــنا على موقع وزارة الكهرباء والطاقة.

2- اختيار الخدمات ومنها اختيار على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

3- اختيار اسم الشركة التابعة لها العقار الكائن بالمنطقة.

4- إدخال البيانات الخاصة بالاسم والمحافظة والفرع التابع له ورقم الاشتراك.

5- الضغط على إظهار الفاتورة لتظهر آخر فاتورة للاستهلاك الكهرباء بالإضافة إلى فاتورتين السابقتين.

1- تجنب وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة، يجب تركه حتى يبرد مع التأكيد على أغلاق باب الثلاجة بإحكام.

2- غلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط عند استخدام غلاية المشروبات الساخنة.

4- استخدام مكواه البخارية خلال كي الملابس مع تجميع كل المراد كيها مرة واحدة في الأسبوع فقط.

5- يجب تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط، مع ضبط درجة حرارته من 50/ 60 درجة مئوية بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.

6- ترك مسافات بين 10إلي 15 سم خلف الثلاجة وأيضا مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليسار واليمين، بهدف زيادة التهوية مما يساعد في تقليل استهلاك الكهربائية.

7- تجنب عدم فتح الفرن أكثر من مرة عند اعداد الطعام حتي لا تنخفض درجة حرارتها وتستهلك كهرباء أكثر.

غلاية المياه - صورة أرشيفية

حذر جهاز حماية المستهلك، وتنظيم مرفق الكهرباء المواطنين من استهلاك الكهرباء دون استخدامها من خلال:

1- ترك شواحن الخاصة بالأجهزة في الكهرباء بدون استخدام يزيد من استهلاك الكهرباء.

2- استمرار فيشة الأجهزة في مقبس الكهرباء يجعله يستهلك طاقة كهربائية، لذا ينصح بفصل الكهرباء عن الجهاز بالكامل.