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"فيصل بن سلمان" يقدِّم واجب العزاء لأُسَر المتوفين في "حادث المدينة"

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تصوير - سلمان فالح: قدَّم أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأُسَر المتوفين في "حادث المدينة" الذي وقع قبل أيام عدة على طريق علي بن أبي طالب.

وكان الحادث قد وقع في تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)، ونتج من اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وتسبب بـ 4 حالات وفاة و5 إصابات، وتم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفى.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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