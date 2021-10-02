استهان بـ«ابتهال ديني» يحمل قيما سامية.. «المهن الموسيقية» تصدر قرارا بشأن مروان بابلو (التفاصيل)

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قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤدي الراب، حيث أنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، مضيفة أنه تم إخطار كل الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار.

وأوضحت النقابة أن بابلو تناول في إحدى حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا ويحمل معاني روحانية وقيما سامية لدى المصريين، واستهان بهذا الدعاء، وأفرغه من محتواه الدعائي والأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل أخلاق وتقاليد حميدة الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.