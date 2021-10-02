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رحيل نجم بيراميدز بفرمان من إيهاب جلال

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رحيل نجم بيراميدز بفرمان من إيهاب جلال رحيل نجم بيراميدز بفرمان من إيهاب جلال

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قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رحيل المهاجم الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ إيهاب جلال مسؤولي بيراميدز، بعدم حاجته لخدمات جون أنطوي، في الموسم المقبل، مطالبًا بإعارته لأي من أندية الدوري الممتاز، نظرًا للتراجع الكبير في مستوى اللاعب.

وينوي المدير الفني لبيراميدز الاعتماد في مركز قلب الهجوم في الموسم المقبل على الثلاثي التونسي فخر الدين بن يوسف والفلسطيني محمود وادي وناصر منسي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ29 فشل في إثبات جدارته مع بيراميدز في الموسم الماضي، حيث لعب 16 مباراة في مسابقة الدوري، لم يحرز خلالها أي هدف.

المصرى اليوم

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